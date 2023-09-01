На Одещині назначили нового голову судмедекспертів

Одеське обласне бюро СМЕ. Фото: google.com

В Одесі знову змінили голову обласного бюро судово-медичної експертизи. Очільник ОВА Олег Кіпер відновив на посаді скандально відому Тетяну Папіж, яку звільнили у березні цього року.

Про це Новини.LIVE дізналися з документа Одеської обласної військової адміністрації про призначення на посаду.

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Зазначимо, що у липні Тетяна Папіж вимагала визнати незаконними та скасувати рішення й наказ про її звільнення, поновити її на роботі й стягнути компенсацію за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди. З відповідним запитом вона зверталася до Приморського районного суду.

За що звільнили

Папіж звільнили за невиконання професійних обов'язків та фінансові порушення. Тоді депутатів ОВА зацікавило, чому в проєктах рішень немає актів перевірок щодо обох директорів, але їм пояснили, що самі акти дуже змістовні — понад 100 сторінок. За звільнення Тетяни Папіж проголосували 47 обранців.

Нагадаємо, на початку року в одеському бюро судово-медичної експертизи, співробітники вимагали відсторонити від роботи тимчасово виконуючого обов'язки Ігоря Пастернака. Як усе закінчилося — читайте у матеріалі.