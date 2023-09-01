В Одесской области назначили нового председателя судмедэкспертов

Одесское областное бюро СМЭ. Фото: google.com

В Одессе снова сменили главу областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Глава ОВА Олег Кипер восстановил в должности скандально известную Татьяну Папиж, которую уволили в марте этого года.

Об этом Новини.LIVE узнали из документа Одесской областной военной администрации о назначении на должность.

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Отметим, что в июле Татьяна Папиж потребовала признать незаконными и отменить решение и приказ о ее увольнении, восстановить ее на работе и взыскать компенсацию за время вынужденного прогула и возмещения морального вреда. С соответствующим запросом она обращалась в Приморский районный суд.

За что уволили

Папиж уволили за невыполнение профессиональных обязанностей и финансовые нарушения. Тогда депутатов ОВА заинтересовало, почему в проектах решений нет актов проверок по обоим директорам, но им объяснили, что сами акты очень содержательны — более 100 страниц. За увольнение Татьяны Папиж проголосовали 47 избранников.

Напомним, в начале года в одесском бюро судебно-медицинской экспертизы сотрудники требовали отстранить от работы временно исполняющего обязанности Игоря Пастернака. Как все закончилось — читайте в материале.