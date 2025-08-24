Смертельна ДТП в Авангарді Одеського району

Машина, яка наїхала на чоловіка. Фото: Нацполіція

В селищі Авангард під Одесою вечірня прогулянка обернулася трагедією. Двоє водіїв наїхали на чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Поліція вже розпочала розслідування та з’ясовує всі обставини ДТП.

Про це у неділю, 24 серпня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Аварія неподалік Одеси

Подія сталася 23 серпня близько 22:30. Як повідомили в поліції, першою на чоловіка наїхала 44-річна керманичка мікроавтобуса Volkswagen. Вона не встигла зреагувати, коли 36-річний пішохід несподівано вийшов на дорогу.

Автобус, який наїхав на чоловіка. Фото: Нацполіція

За мить після цього потерпілого збив ще й автомобіль Mitsubishi, за кермом якого був 46-річний водій. Він рухався слідом за мікроавтобусом і також не зміг уникнути зіткнення.

Місце ДТП. Фото: Нацполіція

На жаль, травми чоловіка виявилися несумісними з життям. Медики констатували його смерть ще до приїзду швидкої.

Водії не постраждали. Їх доправили до медзакладу для перевірки на можливе сп’яніння. Обидва транспортні засоби вилучені для проведення експертиз.

Яке покарання за наїзд на пішохода

Справу розслідують за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними на дорогах, а пішоходів переходити вулиці тільки у встановлених місцях та користуватися світловідбивачами у темний час доби.

Нагадаємо, вчора у Києві на вулиці Олени Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та автобуса. Також ми писали, яке покарання отримав водій, який збив на смерть людину на трасі.