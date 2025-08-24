Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине сразу две машины сбили одного пешехода — подробности

На Одесчине сразу две машины сбили одного пешехода — подробности

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 12:12
Смертельное ДТП в Авангарде Одесского района в Авангарде
Машина, которая наехала на мужчину. Фото: Нацполиция

В поселке Авангард под Одессой вечерняя прогулка обернулась трагедией. Двое водителей наехали на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пешеход погиб на месте. Полиция уже начала расследование и выясняет все обстоятельства ДТП.

Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Авария недалеко от Одессы

Происшествие произошло 23 августа около 22:30. Как сообщили в полиции, первой на мужчину наехала 44-летняя водительница микроавтобуса Volkswagen. Она не успела среагировать, когда 36-летний пешеход неожиданно вышел на дорогу.

На Одещині одразу дві автівки збили одного пішохода — подробиці - фото 1
Автобус, который наехал на мужчину. Фото: Нацполиция

Через мгновение после этого пострадавшего сбил еще и автомобиль Mitsubishi, за рулем которого был 46-летний водитель. Он двигался вслед за микроавтобусом и также не смог избежать столкновения.

На Одесчине сразу две машины сбили одного пешехода — подробности - фото 2
Место аварии. Фото: Нацполиция

К сожалению, травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Медики констатировали его смерть еще до приезда скорой.

Водители не пострадали, их доставили в медучреждение для проверки на возможное опьянение. Оба транспортных средства изъяты для проведения экспертиз.

Какое наказание за наезд на пешехода

Дело расследуется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти человека. Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными на дорогах, а пешеходов переходить улицы только в установленных местах и пользоваться светоотражателями в темное время суток.

Напомним, вчера в Киеве на улице Елены Телиги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и автобуса. Также мы писали, какое наказание получил водитель, сбивший насмерть человека на трассе.

ДТП Одесса смерть авария Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации