Смертельное ДТП в Авангарде Одесского района в Авангарде

Машина, которая наехала на мужчину. Фото: Нацполиция

В поселке Авангард под Одессой вечерняя прогулка обернулась трагедией. Двое водителей наехали на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пешеход погиб на месте. Полиция уже начала расследование и выясняет все обстоятельства ДТП.

Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Авария недалеко от Одессы

Происшествие произошло 23 августа около 22:30. Как сообщили в полиции, первой на мужчину наехала 44-летняя водительница микроавтобуса Volkswagen. Она не успела среагировать, когда 36-летний пешеход неожиданно вышел на дорогу.

Автобус, который наехал на мужчину. Фото: Нацполиция

Через мгновение после этого пострадавшего сбил еще и автомобиль Mitsubishi, за рулем которого был 46-летний водитель. Он двигался вслед за микроавтобусом и также не смог избежать столкновения.

Место аварии. Фото: Нацполиция

К сожалению, травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Медики констатировали его смерть еще до приезда скорой.

Водители не пострадали, их доставили в медучреждение для проверки на возможное опьянение. Оба транспортных средства изъяты для проведения экспертиз.

Какое наказание за наезд на пешехода

Дело расследуется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти человека. Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными на дорогах, а пешеходов переходить улицы только в установленных местах и пользоваться светоотражателями в темное время суток.

