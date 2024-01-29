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На Одещині оголошено ракетну небезпеку

29 січня 2024 14:12
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині оголошено ракетну небезпеку
Винищувач пускає бомби. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області оголошено ракетну небезпеку. Моніторингові канали повідомляють по рух ворожої авіації у бік острова Зміїний. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

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Моніторингові канали пишуть про активність російських Су неподалік від гуманітарних коридорів у Чорному морі.Можливі пуски ракет та КАБів у бік півдня регіону. Окремо залишається небезпека від ракетоносіїв, які знаходяться на рейді. 

Повторна повітряна тривога 29 січня 

Нагадаємо, російські окупанти з артилерії вдарили по Нікополю Дніпропетровської області 29 січня. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє юнаків

Також ми писали, що російські загарбники протягом минулої доби випустили майже 400 снарядів по Херсонській області. Для цього росіяни використовували артилерію, міномети РСЗВ, танки та БпЛА.

Одеса
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повітряна тривога
ракети
небезпека

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