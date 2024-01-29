В Одесской области объявлена ракетная опасность
В Одесской области объявлена ракетная опасность. Мониторинговые каналы сообщают о движении вражеской авиации в сторону острова Змеиный.
Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.
Мониторинговые каналы пишут об активности российских Су неподалеку от гуманитарных коридоров в Черном море. Возможны пуски ракет и КАБы в сторону юга региона. Отдельно остается опасность от находящихся на рейде ракетоносителей.
Повторная воздушная тревога 29 января
Напомним, российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю Днепропетровской области 29 января. В результате вражеской атаки пострадали двое юношей.
Также мы писали, что российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.
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