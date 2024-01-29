Истребитель пускает бомбы. Фото: росСМИ

В Одесской области объявлена ракетная опасность. Мониторинговые каналы сообщают о движении вражеской авиации в сторону острова Змеиный.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Мониторинговые каналы пишут об активности российских Су неподалеку от гуманитарных коридоров в Черном море. Возможны пуски ракет и КАБы в сторону юга региона. Отдельно остается опасность от находящихся на рейде ракетоносителей.

Повторная воздушная тревога 29 января

Напомним, российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю Днепропетровской области 29 января. В результате вражеской атаки пострадали двое юношей.

Также мы писали, что российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.