Охоронця засудили за передачу даних про мобілізацію

Чоловік у наручниках за порушення. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одеській області чоловіка засудили за розповсюдження інформації, що могла зашкодити обороноздатності України. Він писав у месенджерах інформацію про місця розташування ТЦК та поліції.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Порушником виявився охоронець КП "Муніципальна варта" з Чорноморська. Чоловік з серпня 2024 року умисно поширював у приватних групах месенджера WhatsApp інформацію про місця та дати проведення мобілізаційних заходів, зокрема геолокацію блокпостів.

Як покарали за інформацію про блокпости

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину, підтвердив факт передачі інформації й висловив щире каяття. Він попросив суд врахувати наявність трьох неповнолітніх дітей, а також того, що раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі з умовним строком, звільнивши від фактичного відбування покарання на два роки з випробувальним терміном.

Нагадаємо, суд покарав чоловіка за вбивство 37-річної співмешканки. Причиною конфлікту стало те, що жінка зробила аборт без його відома. Також ми писали, що у Львові військовий двічі пішов у СЗЧ, бо хотів до сім'ї.