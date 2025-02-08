Охранника осудили за передачу данных о мобилизации

Мужчина в наручниках за нарушение. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области мужчину осудили за распространение информации, которая могла повредить обороноспособности Украины. Он писал в мессенджерах информацию о местах расположения ТЦК и полиции.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Нарушителем оказался охранник КП "Муниципальная стража" из Черноморска. Мужчина с августа 2024 года умышленно распространял в частных группах мессенджера WhatsApp информацию о местах и датах проведения мобилизационных мероприятий, в частности, геолокацию блокпостов.

Как наказали за информацию о блокпостах

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, подтвердил факт передачи информации и выразил искреннее раскаяние. Он попросил суд учесть наличие троих несовершеннолетних детей, а также того, что ранее не привлекался к уголовной ответственности. Суд назначил ему пять лет лишения свободы с условным сроком, освободив от фактического отбывания наказания на два года с испытательным сроком.

Напомним, суд наказал мужчину за убийство 37-летней сожительницы. Причиной конфликта стало то, что женщина сделала аборт без его ведома. Также мы писали, что во Львове военный дважды ушел в СЗЧ, потому что хотел к семье.