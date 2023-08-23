На Одещині оштрафували АЗС: в чому причина

Людина на АЗС. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У місті Одеса, компанія "Укр-Петроль", яка спеціалізується на постачанні пального, змушена була сплатити значний штраф у сумі 340 000 гривень. Така відповідальність накладена на компанію за порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Інцидент виник у березні 2021 року, коли на АЗС № 7 "Укр-Петроль" була проведена планова перевірка якості автомобільного бензину та дизельного палива. Результати цієї перевірки виявили невідповідність нормам, встановленим Технічним регламентом щодо якості палива, а також порушення Закону України про державний ринковий нагляд.

Судовий процес, ініційований інспекцією, завершився на користь держави. Волинський окружний адміністративний суд прийняв рішення на користь інспекції, і компанія "Укр-Петроль" сплатила штраф у повному обсязі.

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Нагадаємо, у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

Також ми повідомляли, що на автозаправках дорожчає бензин та дизельне пальне уроздріб. Зростають ціни в економ- та середньому сегментах.

У середу, 23 серпня, на українському паливному ринку дещо зросли ціни на найбільших автозаправних станціях. Найбільше подорожчав бензин марки А-92. Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.