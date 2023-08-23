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В Одесской области оштрафовали АЗС: в чем причина

23 августа 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области оштрафовали АЗС: в чем причина
Человек на автозаправке. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В городе Одесса, компания "Укр-Петроль", специализирующаяся на поставках горючего, вынуждена была заплатить значительный штраф в сумме 340 000 гривен. Такая ответственность наложена на компанию за нарушение требований Закона Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции".

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Инцидент произошел в марте 2021 года, когда на АЗС №7 "Укр-Петроль" была проведена плановая проверка качества автомобильного бензина и дизельного топлива. Результаты этой проверки выявили несоответствие нормам, установленным Техническим регламентом качества топлива, а также нарушение Закона Украины о государственном рыночном надзоре.

Судебный процесс, инициированный инспекцией, завершился в пользу государства. Волынский окружной административный суд принял решение в пользу инспекции, и компания "Укр-Петроль" уплатила штраф в полном объеме.

Больше о топливе

Напомним, в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Также мы сообщали, что на автозаправках дорожает бензин и дизельное топливо в розницу. Растут цены в эконом- и среднем сегментах.

В среду, 23 августа, на украинском топливном рынке несколько выросли цены на крупнейших автозаправочных станциях. Больше всего подорожал бензин марки А-92. Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.

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