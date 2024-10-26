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На Одещині підліток-мотоцикліст з пасажирками потрапили в ДТП

26 жовтня 2024 10:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
ДТП на Одещині: 16-річний мотоцикліст та пасажирки травмовані
Місце, де сталася ДТП. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Арцизькій громаді сталася аварія за участю 16-річного мотоцикліста та 73-річного водія легковика. Троє людей госпіталізовано.

Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області

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Деталі аварії

За попередніми даними поліції, 16-річний водій мотоцикла під час обгону зіткнувся з легковим автомобілем, яким керував 73-річний чоловік. Легковик повертав ліворуч, не подавши сигналу повороту.

Унаслідок зіткнення травмувалися водій мотоцикла та дві його 16-річні пасажирки. Усіх трьох доставили до лікарні з різними тілесними ушкодженнями. Водій автомобіля не постраждав. Обидва керманичі перебували у тверезому стані.

Яке покарання

Слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі транспортні засоби перебувають на арештмайданчику, а слідство призначило експертизи для з'ясування всіх обставин події.

Поліція закликає водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, у Львові п'яний водій трамвая збив жінку з дворічним онуком. Також унаслідок ДТП у Києві, загинула 72-річна жінка, яка померла дорогою до лікарні.

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У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

09:30 Аудит критично важливих підприємств — хто може втратити бронь

09:29 Відключення світла в Одесі — коли відновлять електропостачання

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