ДТП на Одещині: 16-річний мотоцикліст та пасажирки травмовані

На Одещині підліток-мотоцикліст з пасажирками потрапили в ДТП
В Арцизькій громаді сталася аварія за участю 16-річного мотоцикліста та 73-річного водія легковика. Троє людей госпіталізовано.
Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Деталі аварії
За попередніми даними поліції, 16-річний водій мотоцикла під час обгону зіткнувся з легковим автомобілем, яким керував 73-річний чоловік. Легковик повертав ліворуч, не подавши сигналу повороту.
Унаслідок зіткнення травмувалися водій мотоцикла та дві його 16-річні пасажирки. Усіх трьох доставили до лікарні з різними тілесними ушкодженнями. Водій автомобіля не постраждав. Обидва керманичі перебували у тверезому стані.
Яке покарання
Слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі транспортні засоби перебувають на арештмайданчику, а слідство призначило експертизи для з'ясування всіх обставин події.
Поліція закликає водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, у Львові п'яний водій трамвая збив жінку з дворічним онуком. Також унаслідок ДТП у Києві, загинула 72-річна жінка, яка померла дорогою до лікарні.
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