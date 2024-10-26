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На Одесчине подросток-мотоциклист с пассажирами попали в ДТП

26 октября 2024 10:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
ДТП в Одесской области: 16-летний мотоциклист и пассажирки травмированы
Место, где произошло ДТП. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Арцизской громаде произошла авария с участием 16-летнего мотоциклиста и 73-летнего водителя легковушки. Три человека госпитализированы.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали аварии

По предварительным данным полиции, 16-летний водитель мотоцикла во время обгона столкнулся с легковым автомобилем под управлением 73-летнего мужчины. Легковушка поворачивала налево, не подав сигнала поворота.

В результате столкновения травмировались водитель мотоцикла и две его 16-летние пассажирки. Всех троих доставили в больницу с разными телесными повреждениями. Водитель автомобиля не пострадал. Оба водителя находились в трезвом состоянии.

Какое наказание

Следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего телесные повреждения средней тяжести. В настоящее время транспортные средства находятся на арест-площадке, а следствие назначило экспертизы для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Полиция призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, во Львове пьяный водитель трамвая сбил женщину с двухлетним внуком. Также в результате ДТП в Киеве, погибла 72-летняя женщина, она умерла по дороге в больницу.

Одесса ДТП Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы авария

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