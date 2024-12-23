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На Одещині підрозділ ППО лишився без боєприпасів — подробиці

23 грудня 2024 12:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині заблокована робота підрозділу ППО
Військовий запускає дрони. Фото: Генштаб ЗСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Один з підрозділів протиповітряної оборони в Одеській області не може збивати ворожі дрони-розвідники. Військові стверджують, що ДБР конфіскувало у них боєприпаси. У самому бюро запевняють, що ведеться розслідування.

Про це повідомляє видання "Громадське".

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За інформацією видання, військові за наказом командування перевозили вибухові речовини для FPV-дронів до району виконання бойових завдань. Однак боєприпаси конфіскували працівники ДБР. Підполковник ВМС Андрій Смірнов стверджує, що всі необхідні документи, в тому числі накладна та дозвіл, у нього були. Через це підрозділ не зміг виконувати бойову роботу. 

"За годину до того як в Одесу прилітає балістика, туди прилітає розвідувальний дрон, який проводить дорозвідку, і вже потім на це місце наводять ракети. Для виходу на бойові позиції нам потрібно 10-12 хвилин, тобто за годину ми б спокійно могли їх (дрони-розвідники — Ред.) знищувати", — цитує видання Андрія Смірнова. 

Що говорять у ДБР

У Державному бюро розслідувань стверджують, що розслідують справу про викрадення майна армії. За словами правоохоронців, вибухові речовини перевозили без дозвільної документації та без дотримання вимог безпеки. Також у ДБР запевняють, що вилучення боєприпасів не впливає на обороноздатність підрозділу.

Нагадаємо, військовий вказав на проблеми з виробництвом зброї в Україні. Також депутати розслідуватимуть постачання бракованих мін для ЗСУ.

Одеса ДБР Одеська область боєприпаси ППО дрони

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