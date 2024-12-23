В Одесской области заблокирована работа подразделения ПВО

Военный запускает дроны. Фото: Генштаб ВСУ

Одно из подразделений противовоздушной обороны в Одесской области не может сбивать вражеские дроны-разведчики. Военные утверждают, что ГБР конфисковало у них боеприпасы. В самом бюро уверяют, что проводится расследование.

Об этом сообщает издание "Громадське".

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Остались без взрывчатки

По информации издания, военные по приказу командования перевозили взрывчатые вещества для FPV-дронов в район выполнения боевых задач. Однако боеприпасы конфисковали работники ДБР. Подполковник ВМС Андрей Смирнов утверждает, что все необходимые документы, включая накладную и разрешение, у него были. Поэтому подразделение не смогло выполнять боевую работу.

"За час до того как в Одессу прилетает баллистика, туда прилетает разведывательный дрон, который проводит доразведку и уже потом на это место наводят ракеты. Для выхода на боевые позиции нам нужно 10-12 минут, то есть за час мы бы спокойно могли их (дроны) -разведчики — Ред.) уничтожать", — цитирует издание Андрея Смирнова.

Что говорят в ГБР

В Государственном бюро расследований утверждают, что расследуют дело о похищении имущества армии. По словам правоохранителей, взрывчатые вещества перевозили без разрешительной документации и соблюдения требований безопасности. Также в ГБР уверяют, что изъятие боеприпасов не влияет на обороноспособность подразделения.

Напомним, военный отметил проблемы с производством оружия в Украине. Также депутаты будут расследовать поставки бракованных мин для ВСУ.