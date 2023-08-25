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На Одещині похолодає: якою буде погода сьогодні

25 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 серпня
Люди гуляють центром Одеси. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 25 серпня, в Одесі буде спекотно, але температура повітря все ж трохи опуститься. В деяких населених пунктах повітря прогріється до +33°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер вночі західний, вдень північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.
  • Температура морської води 25-26°С.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 48%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.
  • Вітер вночі західний, вдень північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 16-21°С, вдень 28-33°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У п'ятницю, 25 серпня, у більшості регіонів України буде помірна хмарність без опадів. Буде спекотно, в більшості областей синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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