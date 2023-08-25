Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 серпня

Люди гуляють центром Одеси. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 серпня, в Одесі буде спекотно, але температура повітря все ж трохи опуститься. В деяких населених пунктах повітря прогріється до +33°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер вночі західний, вдень північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.

Температура морської води 25-26°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 48%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.

Вітер вночі західний, вдень північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°С, вдень 28-33°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У п'ятницю, 25 серпня, у більшості регіонів України буде помірна хмарність без опадів. Буде спекотно, в більшості областей синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.