Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 серпня

На Одещині похолодає: якою буде погода сьогодні
25 серпня 2023 06:30
Люди гуляють центром Одеси. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 25 серпня, в Одесі буде спекотно, але температура повітря все ж трохи опуститься. В деяких населених пунктах повітря прогріється до +33°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер вночі західний, вдень північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.
- Температура морської води 25-26°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 48%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.
- Вітер вночі західний, вдень північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 16-21°С, вдень 28-33°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У п'ятницю, 25 серпня, у більшості регіонів України буде помірна хмарність без опадів. Буде спекотно, в більшості областей синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.