Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 августа.

Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 25 августа, в Одессе будет жарко, но температура воздуха все же немного опустится. В некоторых населенных пунктах воздух прогреется до +33°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер ночью западный, днем ​​северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем ​​28-30°С.

Температура морской воды 25-26°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 48%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер ночью западный, днем ​​северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем ​​28-33°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В пятницу, 25 августа, в большинстве регионов Украины будет умеренная облачность без осадков. Будет жарко, в большинстве областей синоптики предупреждают о пожарной опасности. Подробный прогноз погоды читайте в материале.