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В Одесской области похолодает: какой будет погода сегодня

25 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 августа.
Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 25 августа, в Одессе будет жарко, но температура воздуха все же немного опустится. В некоторых населенных пунктах воздух прогреется до +33°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер ночью западный, днем ​​северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 20-22°С, днем ​​28-30°С.
  • Температура морской воды 25-26°С.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 48%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
  • Ветер ночью западный, днем ​​северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 16-21°С, днем ​​28-33°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В пятницу, 25 августа, в большинстве регионов Украины будет умеренная облачность без осадков. Будет жарко, в большинстве областей синоптики предупреждают о пожарной опасности. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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