Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 августа.

В Одесской области похолодает: какой будет погода сегодня
25 августа 2023 06:30
Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 25 августа, в Одессе будет жарко, но температура воздуха все же немного опустится. В некоторых населенных пунктах воздух прогреется до +33°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер ночью западный, днем северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
- Температура морской воды 25-26°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 48%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
- Ветер ночью западный, днем северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В пятницу, 25 августа, в большинстве регионов Украины будет умеренная облачность без осадков. Будет жарко, в большинстве областей синоптики предупреждают о пожарной опасности. Подробный прогноз погоды читайте в материале.