На Одещині поселились благородні лані та олені: як вони відновлять екосистему

Тварини вже акліматизовуються в нових умовах

20 європейських ланей та оленів благородних з'явилися на Білгородському острові в Дунайському біосферному заповіднику. Ці тварини щойно прибули після довгої дороги з заходу України і вже почали досліджувати острів.

Про це повідомляє Rewilding Ukraine.

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Фахівець з відновлення екосистем Rewilding Ukraine, пояснює, що олені та лані, які з'явилися на Білгородському острові, грають важливу роль у створенні мозаїчного ландшафту з різноманітними луками, водоймами та рослинами. Крім того, вони є ефективними засобами контролю надлишкової рослинності, яка може призвести до природних пожеж. Зміна клімату зробила цю проблему все більш актуальною.

Що відомо про європейську лань?

Олень середньої величини, поширений у Європі та Передній Азії. Спочатку його ареал, ймовірно, обмежувався лише Азією, але завдяки впливу людини він з'явився і в інших частинах світу. Для нього характерні широкі роги, особливо у зрілих самців, а також плямисте літнє забарвлення.

Лань — жуйна і виключно травоїдна тварина. Їх їжу становлять трава та листя дерев. Іноді вони зривають і деревну кору, проте не завдають лісу таких збитків, як благородні олені.

Нагадаємо, в Тарутинському степі зустріли рідкісного лісового кота. Тварина грілася на сонечку на вершині дерева, не звертала увагу на людей.