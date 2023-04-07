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В Одесской области поселились благородные лани и олени: как они восстановят экосистему

7 апреля 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Животные уже акклиматизируются в новых условиях
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

20 европейских ланей и благородных оленей появились на Белгородском острове в Дунайском биосферном заповеднике. Эти животные только что прибыли после долгой дороги с запада Украины и уже начали исследовать остров.

Об этом сообщает Rewilding Ukraine.

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Специалист по восстановлению экосистем Rewilding Ukraine, объясняет, что появившиеся на Белгородском острове олени и лани играют важную роль в создании мозаичного ландшафта с разнообразными лугами, водоемами и растениями. Кроме того, они являются эффективными средствами контроля избыточной растительности, которые могут привести к естественным пожарам. Изменение климата сделало эту проблему все более актуальной.

Что известно о европейской лани?

Олень средней величины распространен в Европе и Передней Азии. Первоначально его ареал, вероятно, ограничивался только Азией, но благодаря влиянию человека он появился и в других частях света. Для него характерны широкие рога, особенно у зрелых самцов, а также пятнистая летняя окраска.

Лань — жвачное и исключительно травоядное животное. Их пищу составляют травы и листья деревьев. Иногда они срывают и древесную кору, однако не наносят лесу такие убытки, как благородные олени.

Напомним, в Тарутинской степи встретили редкого лесного кота. Животное грелось на солнышке на вершине дерева, не обращало внимания на людей.

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