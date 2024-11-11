На Одещині працівниця банку знімала кошти з рахунків клієнтів

Поліцейська вивчає документи справи. Фото: поліція Одещини

У Березівській громаді головна економістка банківського відділення перераховувала на власний рахунок кошти клієнтів. Тепер їй загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 11 листопада.

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Деталі схеми

За даними слідства, жінка мала доступ до особистих електронних кабінетів та рахунків клієнтів банку. Коли ті клали гроші на свої депозити, працівниця перераховувала кошти собі й витрачала на власні потреби. При цьому вона підробляла підписи у документах. А щоби клієнти не помічали зникнення грошей, порушниця вимикала смс-повідомлення в їхніх електронних кабінетах.

Коли прийшов час отримувати прибуток по депозиту, громадяни виявили, що немає не тільки відсотків, але й взагалі грошей на рахунку. Вони звернулися до поліції.

Що загрожує порушниці

Як з'ясували слідчі, службовиця привласнила 326 тис. грн, що належали трьом клієнтам банку. Жінку звільнили з посади, вона визнала свою провину й вже відшкодувала одному з потерпілих 64 тис. грн.

Затриманій висунули обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а також у підробці документів. Якщо суд визнає її винною, жінка може провести за ґратами вісім років. Крім того, їй загрожує заборона працювати у фінансовому секторі строком до трьох років.

Нагадаємо, у Черкаській області клієнт ПриватБанку втратив 780 тис. грн і намагався відсудити ці гроші у фінустанови. Також клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми із зарахуванням коштів.