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На Одесчине работница банка обворовывала клиентов — подробности

11 ноября 2024 10:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области работница банка снимала средства со счетов клиентов
Полицейская изучает документы дела. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Березовской громаде главная экономист банковского отделения перечисляла на свой счет средства клиентов. Теперь ей грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 11 ноября.

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По данным следствия, женщина имела доступ к личным электронным кабинетам и счетам клиентов банка. Когда те клали деньги на свои депозиты, работница перечисляла средства себе и тратила на собственные нужды. При этом она подделывала подписи в документах. Чтобы клиенты не замечали исчезновения денег, нарушительница выключала смс-сообщения в их электронных кабинетах.

Когда пришло время получать прибыль по депозиту, граждане обнаружили, что нет не только процентов, но вообще денег на счете. Они обратились в полицию.

Что угрожает нарушительнице

Как выяснили следователи, служащая присвоила 326 тыс. грн, которые принадлежали трем клиентам банка. Женщину уволили с должности, она признала свою вину и уже возместила одному из потерпевших 64 тыс. грн.

Задержанной предъявили обвинения в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также в подделке документов. Если суд признает ее виновной, женщина может провести за решеткой восемь лет. Кроме того, ей грозит запрет на работу в финансовом секторе сроком до трех лет.

Напомним, в Черкасской области клиент ПриватБанка потерял 780 тыс. грн и пытался отсудить эти деньги у финучреждения. Также клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с зачислением средств.

банковские счета Одесса Криминал Одесская область банки

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