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На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

30 березня 2024 18:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку
Прикордонник дивиться через бінокль. Фото: ДПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Білгород-Дністровський прикордонний загін почав видавати дозволи для перебування у прикордонній смузі. Йдеться про транзитну ділянку траси М-15 на південь області, яка пролягає через Молдову. 

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Як отримати дозвіл

За інформацією правоохоронців, щоб отримати дозвіл на в’їзд, перебування, проживання та проведення робіт у зоні відповідальності Білгород-Дністровського загону, а саме Одеський, Білгород-Дністровський, Болградський райони, особа повинна звернутися за адресою:

  • Для подання звернень у письмовій формі (особисто або поштою): 67707, м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 14.
  • Для звернень в електронній формі:
    е-mail: [email protected]
  • Для отримання додаткової інформації щодо отримання дозволів просимо звертатися за телефоном: (04849)-6-01-98.

Кому дозволи не потрібні

Зазначимо, що дозволи не потрібні: 

  • особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю);
  • водіям вантажних автомобілів та особам, що їх супроводжують, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення; 
  • особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільним транспортом автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі.

Нагадаємо, з 2022 року в Одеській області запроваджено додаткові тимчасові обмеження на в’їзд, провадження робіт у прикордонній смузі, плавання маломірних суден та інших плавзасобів у внутрішніх водах. Обмеження введені через збройну агресію Російської Федерації та для забезпечення заходів зміцнення національної безпеки й оборони України.

Одеса
прикордонники
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ДПСУ

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