На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

Пограничник смотрит через бинокль. Фото: ГПСУ

Белгород-Днестровский пограничный отряд начал выдавать разрешения на пребывание в пограничной полосе. Речь идет о транзитном участке трассы М-15 на юг области, пролегающей через Молдову.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Как получить разрешение

По информации правоохранителей, чтобы получить разрешение на въезд, пребывание, проживание и проведение работ в зоне ответственности Белгород-Днестровского отряда, а именно Одесский, Белгород-Днестровский, Болградский районы, лицо должно обратиться по адресу:

Для представления обращений в письменной форме (лично или по почте): 67707, г. Белгород-Днестровский, ул. Военная слава, 14.

Для обращений в электронной форме:

е-mail: [email protected]

е-mail: [email protected] Для получения дополнительной информации по получению разрешений просим обращаться по телефону: (04849)-6-01-98.

Кому разрешения не нужны

Отметим, что разрешения не требуются:

лицам, въезжающим в пограничную полосу с целью пересечения границы в пунктах пропуска (пунктах контроля);

водителям грузовых автомобилей и сопровождающим их лицам, въезжающим в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки;

лицам, движение которых начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы, двигающимися автомобильным транспортом автомобильными дорогами общего пользования государственного значения, железнодорожным транспортом железнодорожными путями сообщения, часть которых проходит по участкам местности, где установлена пограничная полоса, без выполнения остановок, выхода на железнодорожных станциях в пограничной полосе.

Напомним, с 2022 года в Одесской области введены дополнительные временные ограничения на въезд, производство работ в пограничной полосе, плавание маломерных судов и других плавсредств во внутренних водах. Ограничения введены из-за вооруженной агрессии российской федерации и для обеспечения мер по укреплению национальной безопасности и обороны Украины.