Вибухи в Одесі зараз 5 квітня - що відомо

Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи на Одещині пролунали близько четвертої ранку у п'ятницю, 5 квітня. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Зазначається, що в області спрацювала система ППО. Вона збивала ворожі шахеди, які рухалися у напрямку з Чорного моря через Затоку та Білгород-Дністровський.

Станом на 04:15 у небі над Одещиною дорозвідка не зафіксувала ворожих БпЛА.

Разом з тим, відбій повітряної тривоги все ще не пролунав.

Карта повітряних тривог виглядає так:

Повітряна тривога 5 квітня.Фото: скриншот

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 5 квітня, вкотре пролунала вночі. Її було оголошено у деяких областях.

Також вибухи у Харкові пролунали опісля опівночі у п'ятницю, 5 квітня. У місті та регіоні було оголошено повітряну тривогу.