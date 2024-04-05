Вибухи в Одесі зараз 5 квітня - що відомо

На Одещині пролунали вибухи — перші деталі
Вибухи на Одещині пролунали близько четвертої ранку у п'ятницю, 5 квітня. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Одесі 5 квітня
Зазначається, що в області спрацювала система ППО. Вона збивала ворожі шахеди, які рухалися у напрямку з Чорного моря через Затоку та Білгород-Дністровський.
Станом на 04:15 у небі над Одещиною дорозвідка не зафіксувала ворожих БпЛА.
Разом з тим, відбій повітряної тривоги все ще не пролунав.
Карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 5 квітня, вкотре пролунала вночі. Її було оголошено у деяких областях.
Також вибухи у Харкові пролунали опісля опівночі у п'ятницю, 5 квітня. У місті та регіоні було оголошено повітряну тривогу.
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