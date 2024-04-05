Взрывы в Одессе сейчас 5 апреля – что известно

Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Одесской области раздались около четырех утра в пятницу, 5 апреля. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области 5 апреля. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе 5 апреля

Отмечается, что в области сработала система ПВО. Она сбивала вражеские шахеды, которые двигались в направлении Черного моря через Залив и Белгород-Днестровский.

По состоянию на 04:15 в небе над Одесской областью разведка не зафиксировала враждебных БпЛА.

Вместе с тем отбой воздушной тревоги все еще не прозвучал.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Воздушная тревога 5 апреля. Фото: скриншот

Напомним, воздушная тревога в Украине в пятницу, 5 апреля, раз прозвучала ночью. Она была объявлена в некоторых областях.

Также взрывы в Харькове раздались после полуночи в пятницу, 5 апреля. В городе и регионе была объявлена воздушная тревога.