Взрывы в Одессе сейчас 5 апреля – что известно

В Одесской области прогремели взрывы — первые детали
Взрывы в Одесской области раздались около четырех утра в пятницу, 5 апреля. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одессе 5 апреля
Отмечается, что в области сработала система ПВО. Она сбивала вражеские шахеды, которые двигались в направлении Черного моря через Залив и Белгород-Днестровский.
По состоянию на 04:15 в небе над Одесской областью разведка не зафиксировала враждебных БпЛА.
Вместе с тем отбой воздушной тревоги все еще не прозвучал.
Карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, воздушная тревога в Украине в пятницу, 5 апреля, раз прозвучала ночью. Она была объявлена в некоторых областях.
Также взрывы в Харькове раздались после полуночи в пятницу, 5 апреля. В городе и регионе была объявлена воздушная тревога.
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