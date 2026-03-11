На Одещині було чутно звуки вибухів, сьогодні, 11 березня

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині зараз, 11 березня, пролунали вибухи. Росіяни атакують дронами-камікадзе з Чорного моря. Ймовірно працювало ППО. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 11 березня, на Одещині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА у напрямку Затоки з акваторії Чорного моря. Ймовірно, було чутно роботу ППО. Зазначимо, тривогу у Білгород-Дністровському районі оголосили о 09:01. Загроза ще триває.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у середу, 11 березня, російські війська дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі серед цивільного населення. Зафіксовано удар "Шахеда" по приватному сектору Шевченківського району.

Також ми писали про те, що у ніч проти вівторка, 10 березня, росіяни двічі завдавали ударів по Холодногірському району Харкова. Постраждали четверо людей: жінки віком 38, 52, 58 років і 17-річна дівчина. Медики надали потерпілим допомогу на місці.