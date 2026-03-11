В Одесской области были слышны звуки взрывов, сегодня, 11 марта

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области сейчас, 11 марта, прогремели взрывы. Россияне атакуют дронами-камикадзе с Черного моря. Вероятно работало ПВО. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о движении БпЛА.

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 11 марта, в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении БпЛА в направлении Затоки из акватории Черного моря. Вероятно, было слышно работу ПВО. Отметим, тревогу в Белгород-Днестровском районе объявили в 09:01. Угроза еще продолжается.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что в среду, 11 марта, российские войска дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения. Зафиксирован удар "Шахеда" по частному сектору Шевченковского района.

Также мы писали о том, что в ночь на вторник, 10 марта, россияне дважды наносили удары по Холодногорскому району Харькова. Пострадали четыре человека: женщины в возрасте 38, 52, 58 лет и 17-летняя девушка. Медики оказали пострадавшим помощь на месте.