Вибух на Одещині — яка причина

Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У вівторок ввечері, 15 липня, в Одеській області пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ракети у напрямку Одеси.

Про вибухи повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

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Сьогодні ввечері, 15 липня, близько 18:40 у передмісті Одеси пролунав потужний вибух.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ писали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом у ПС написали про рух ракети у напрямку Одеси.

Скриншот повідомлень ПС/Telegram

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також попереджав мешканців Одеси про загрозу балістики.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза балістики!", — писав глава ОВА.

Карта повітряних тривог на момент вибуху на Одещині

Карта тривог на момент вибуху на Одещині. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в ніч проти 15 липня вибухи лунали у Кропивницькому.

Також тієї ж ночі вибухи лунали й у Миколаєві — військові попереджали про загрозу застосування дронів.