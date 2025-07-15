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Головна Одеса На Одещині пролунав потужний вибух — що відомо

На Одещині пролунав потужний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 18:46
Вибух на Одещині — яка причина
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У вівторок ввечері, 15 липня, в Одеській області пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ракети у напрямку Одеси.

Про вибухи повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

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Вибух на Одещині — що відомо про причини

Сьогодні ввечері, 15 липня, близько 18:40 у передмісті Одеси пролунав потужний вибух.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ писали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом у ПС написали про рух ракети у напрямку Одеси.

Атака РФ
Скриншот повідомлень ПС/Telegram

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також попереджав мешканців Одеси про загрозу балістики.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза балістики!", — писав глава ОВА.

Карта повітряних тривог на момент вибуху на Одещині

Карта тривог
Карта тривог на момент вибуху на Одещині. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в ніч проти 15 липня вибухи лунали у Кропивницькому.

Також тієї ж ночі вибухи лунали й у Миколаєві — військові попереджали про загрозу застосування дронів.

вибух Одеська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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