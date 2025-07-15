Вибух на Одещині — яка причина

На Одещині пролунав потужний вибух — що відомо
У вівторок ввечері, 15 липня, в Одеській області пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ракети у напрямку Одеси.
Про вибухи повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.
Вибух на Одещині — що відомо про причини
Сьогодні ввечері, 15 липня, близько 18:40 у передмісті Одеси пролунав потужний вибух.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ писали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом у ПС написали про рух ракети у напрямку Одеси.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також попереджав мешканців Одеси про загрозу балістики.
"Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза балістики!", — писав глава ОВА.
Карта повітряних тривог на момент вибуху на Одещині
Нагадаємо, що в ніч проти 15 липня вибухи лунали у Кропивницькому.
Також тієї ж ночі вибухи лунали й у Миколаєві — військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Читайте Новини.LIVE!