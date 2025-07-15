Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесской области прогремел мощный взрыв — что известно

В Одесской области прогремел мощный взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 18:46
Взрыв в Одесской области — какая причина
Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник вечером, 15 июля, в Одесской области прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ракеты в направлении Одессы.

О взрывах сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.

Реклама
Читайте также:

Взрыв в Одесской области — что известно о причинах

Сегодня вечером, 15 июля, около 18:40 в пригороде Одессы прогремел мощный взрыв.

Реклама

Перед этим в Воздушных силах ВСУ писали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии в ВС написали о движении ракеты в направлении Одессы.

Атака РФ
Скриншот сообщений ВС/Telegram

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также предупреждал жителей Одессы об угрозе баллистики.

Реклама

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза баллистики!", — писал глава ОВА.

Карта воздушных тревог на момент взрыва в Одесской области

Карта тривог
Карта тревог на момент взрыва в Одесской области. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 15 июля взрывы раздавались в Кропивницком.

Также той же ночью взрывы раздавались и в Николаеве — военные предупреждали об угрозе применения дронов.

взрыв Одесская область обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации