Взрыв в Одесской области — какая причина

Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник вечером, 15 июля, в Одесской области прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ракеты в направлении Одессы.

О взрывах сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.

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Сегодня вечером, 15 июля, около 18:40 в пригороде Одессы прогремел мощный взрыв.

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Перед этим в Воздушных силах ВСУ писали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии в ВС написали о движении ракеты в направлении Одессы.

Скриншот сообщений ВС/Telegram

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также предупреждал жителей Одессы об угрозе баллистики.

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"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза баллистики!", — писал глава ОВА.

Карта воздушных тревог на момент взрыва в Одесской области

Карта тревог на момент взрыва в Одесской области. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 15 июля взрывы раздавались в Кропивницком.

Также той же ночью взрывы раздавались и в Николаеве — военные предупреждали об угрозе применения дронов.