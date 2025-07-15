Взрыв в Одесской области — какая причина

В Одесской области прогремел мощный взрыв — что известно
Во вторник вечером, 15 июля, в Одесской области прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ракеты в направлении Одессы.
О взрывах сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.
Взрыв в Одесской области — что известно о причинах
Сегодня вечером, 15 июля, около 18:40 в пригороде Одессы прогремел мощный взрыв.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ писали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии в ВС написали о движении ракеты в направлении Одессы.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер также предупреждал жителей Одессы об угрозе баллистики.
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза баллистики!", — писал глава ОВА.
Карта воздушных тревог на момент взрыва в Одесской области
Напомним, что в ночь на 15 июля взрывы раздавались в Кропивницком.
Также той же ночью взрывы раздавались и в Николаеве — военные предупреждали об угрозе применения дронов.
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