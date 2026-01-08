Відео
Головна Одеса На Одещині пролунав потужний вибух — що відомо

На Одещині пролунав потужний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 16:32
На Одещині пролунав вибух, сьогодні, 8 січня
Дим в небі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

На Одещині, зараз, 8 січня, пролунав вибух. Ворог запустив керовані авіабомби. Наразі інформації про наслідки немає.  

Про це повідомляють моніторингові канали.  

Читайте також:
Вибух пролунав на Одещині
Повідомлення про загрозу КАБ. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 8 січня, на Одещині пролунав вибух. Ворог запустив КАБ у напрямку регіону. Повітряні сили повідомляли про ціль на Затоку. Також відомо про рух ударних дронів на Чорноморське/Південне. Інформації про наслідки станом на зараз немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Дніпрі оголосили надзвичайну ситуацію через обстріл РФ. Також ми писали, що через атаку у Кривому Розі проблеми зі світлом та водою.

 

Одеса вибух Одеська область обстріли Новини Одеси атака авіабомба
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
