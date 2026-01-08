Видео
На Одесчине прогремел мощный взрыв — что известно

На Одесчине прогремел мощный взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 16:32
В Одесской области прогремел взрыв, сегодня, 8 января
Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одесской области, сейчас, 8 января, прогремел взрыв. Враг запустил управляемые авиабомбы. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:
Вибух пролунав на Одещині
Сообщение об угрозе КАБ. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 8 января, в Одесской области прогремел взрыв. Враг запустил КАБ в направлении региона. Воздушные силы сообщали о цели на Затоку. Также известно о движении ударных дронов на Черноморское/Южное. Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что в Днепре объявили чрезвычайную ситуацию из-за обстрела РФ. Также мы писали, что из-за атаки в Кривом Роге проблемы со светом и водой.

 

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
