В Одесской области прогремел взрыв, сегодня, 8 января

Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одесской области, сейчас, 8 января, прогремел взрыв. Враг запустил управляемые авиабомбы. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Сообщение об угрозе КАБ. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 8 января, в Одесской области прогремел взрыв. Враг запустил КАБ в направлении региона. Воздушные силы сообщали о цели на Затоку. Также известно о движении ударных дронов на Черноморское/Южное. Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

