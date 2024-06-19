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На Одещині пролунав вибух

19 червня 2024 17:49
оновлено: 18:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Одеській області пролунав вибух
Вибух. Фото: korrespondent.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вибухи на Одещині пролунали у середу, 19 червня. У області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи в Одесі 19 червня

О 17:33 мер Одеси попередив про небезпеку та закликав містян перебувати в укриттях.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот
Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

О 17:34 місцеві пабліки написали, що у Чорноморську пролунав вибух.

Допис місцевих пабліків. Фото: скриншот
Допис місцевих пабліків. Фото: скриншот

О 17:38 у телеграм-каналах повідомили, що у повітрі здіймається у повітрі.

Допис місцевих пабліків. Фото: скриншот
Допис місцевих пабліків. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська вчергове обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів. Наразі відомо про одну жертву та трьох поранених. 

Раніше ми писали, Львові в результаті нічної атаки "Шахедів" 19 червня зазнав руйнування науково-дослідний інститут. Внаслідок влучання було повністю знищено одне з приміщень будівлі.

Одеса
Україна
Одеська область

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