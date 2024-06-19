В Одеській області пролунав вибух

На Одещині пролунав вибух
Вибухи на Одещині пролунали у середу, 19 червня. У області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Вибухи в Одесі 19 червня
О 17:33 мер Одеси попередив про небезпеку та закликав містян перебувати в укриттях.
О 17:34 місцеві пабліки написали, що у Чорноморську пролунав вибух.
О 17:38 у телеграм-каналах повідомили, що у повітрі здіймається у повітрі.
Нагадаємо, російські війська вчергове обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів. Наразі відомо про одну жертву та трьох поранених.
Раніше ми писали, Львові в результаті нічної атаки "Шахедів" 19 червня зазнав руйнування науково-дослідний інститут. Внаслідок влучання було повністю знищено одне з приміщень будівлі.
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