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В Одесской области раздался взрыв

19 июня 2024 17:49
обновлено: 18:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Одесской области раздался взрыв
Взрыв. Фото: korrespondent.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Взрывы в Одесской области прозвучали в среду, 19 июня. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрывы в Одессе 19 июня

В 17:33 мэр Одессы предупредил об опасности и призвал горожан находиться в укрытиях.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В 17:34 местные паблики написали, что в Черноморске раздался взрыв.

Сообщение местных пабликов. Фото: скриншот
Сообщение местных пабликов. Фото: скриншот

В 17.38 в телеграм-каналах сообщили, что в воздухе поднимается в воздухе.

Сообщение местных пабликов. Фото: скриншот
Сообщение местных пабликов. Фото: скриншот

Напомним, российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковского и Купянского районов. Сейчас известно об одной жертве и троих раненых.

Ранее мы писали, Львове в результате ночной атаки "Шахедов" 19 июня потерпел разрушение научно-исследовательский институт. В результате попадания было полностью уничтожено одно из помещений здания.

Одесса
Украина
Одесская область

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