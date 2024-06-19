В Одесской области раздался взрыв
Взрывы в Одесской области прозвучали в среду, 19 июня. В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные паблики.
Взрывы в Одессе 19 июня
В 17:33 мэр Одессы предупредил об опасности и призвал горожан находиться в укрытиях.
В 17:34 местные паблики написали, что в Черноморске раздался взрыв.
В 17.38 в телеграм-каналах сообщили, что в воздухе поднимается в воздухе.
Напомним, российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковского и Купянского районов. Сейчас известно об одной жертве и троих раненых.
Ранее мы писали, Львове в результате ночной атаки "Шахедов" 19 июня потерпел разрушение научно-исследовательский институт. В результате попадания было полностью уничтожено одно из помещений здания.
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