Реконструкція пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" — що відремонтують

Пункт пропуску "Рені — Джюрджюлешть". Фото ілюстративне: МАХАЛА

Важливий пункт пропуску на кордоні України та Молдови, що розташовується на Одещині, планують реконструювати. Оновлення пункту є частиною європейської ініціативи "Шляхи солідарності ЄС — Україна.

Які зміни чекають на "Рені — Джюрджюлешть" повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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"Рені — Джюрджюлешть" оновлять

За їхньою інформацією проєкт передбачає оновлення пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть", а також створення сучасного майданчика для відстою транспорту. Така модернізація сприятиме збільшенню пропускної спроможності кордону та полегшить транспортне сполучення між Україною та Молдовою.

Реконструкція пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть"

Додамо, що цей пункт пропуску тільки торік модернізували. Тендери на ремонт оголошували двічі та витратили на нього понад 57 мільйонів гривень. За ці кошти на КПП відновили очисні споруди та системи водозабезпечення, а також відремонтували громадські вбиральні та адміністративні приміщення. Було нанесено дорожню розмітку, що значно покращило організацію дорожнього руху на території пункту.

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Оголошення про аукціон на додаткові роботи. Фото: скриншот

Також на КПП "Рені — Джюрджюлешть" запровадили спільний контроль. Це дозволило зменшити кількість зупинок автотранспорту для контрольних процедур, тим самим збільшивши пропускну здатність пункту. Водії тепер можуть швидше і зручніше перетинати кордон.

Нагадаємо, ми писали, в яких країнах сталась найбільша кількість ДТП з вини українців. Також повідомляли, що, у Гватемалі автобус впав із мосту висотою 35 метрів. Загинуло щонайменше 55 людей.