Реконструкция пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" — что отремонтируют

Пункт пропуска "Рени — Джюрджюлешть". Фото иллюстративное: МАХАЛА

Важный пункт пропуска на границе Украины и Молдовы, который располагается в Одесской области, планируют реконструировать. Обновление пункта является частью европейской инициативы "Пути солидарности ЕС — Украина".

Какие изменения ждут "Рени — Джюрджюлешть" сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Сообщение Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Фото: скриншот

"Рени — Джюрджюлешть" обновят

По их информации проект предусматривает обновление пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть", а также создание современной площадки для отстоя транспорта. Такая модернизация будет способствовать увеличению пропускной способности границы и облегчит транспортное сообщение между Украиной и Молдовой.

Реконструкция пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть"

Добавим, что этот пункт пропуска только в прошлом году модернизировали. Тендеры на ремонт объявляли дважды и потратили на него более 57 миллионов гривен. За эти средства на КПП восстановили очистные сооружения и системы водоснабжения, а также отремонтировали общественные туалеты и административные помещения. Была нанесена дорожная разметка, что значительно улучшило организацию дорожного движения на территории пункта.

Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Объявление об аукционе на дополнительные работы. Фото: скриншот

Также на КПП "Рени — Джюрджюлешть" ввели совместный контроль. Это позволило уменьшить количество остановок автотранспорта для контрольных процедур, тем самым увеличив пропускную способность пункта. Водители теперь могут быстрее и удобнее пересекать границу.

Напомним, мы писали в каких странах произошло наибольшее количество ДТП по вине украинцев. Также сообщалось, что, в Гватемале автобус упал с моста высотой 35 метров. Погибли по меньшей мере 55 человек.