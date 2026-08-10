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Головна Одеса На Одещині розбився Міг-29: пілот катапультувався

На Одещині розбився Міг-29: пілот катапультувався

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 20:47
На Одещині втрачено винищувач МіГ-29: пілот катапультувався
МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ. Фото: Український мілітарний портал

Увечері 10 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання на Одещині було втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ. Пілоту вдалось успішно катапультуватися.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, інформують Новини.LIVE.

Авіакатастрофа МіГ-29 у Одеській області

Як зазначили в Повітряних Силах, льотчик виконував завдання зі знищення повітряних цілей противника.

За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація, внаслідок якої літак загорівся. Пілот втратив керування винищувачем, однак до останнього намагався врятувати машину.

Льотчик успішно катапультувався. Його евакуювали до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

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Причини та обставини інциденту наразі встановлюються.

На Одещині розбився МіГ-29
Скриншот повідомілення Повітряних Сил ЗСУ у Facebook



Як ми раніше інформували, Україна запропонувала Польщі обміняти винищувачі МіГ-29 на безпілотники. Київ уже передав польській стороні конкретні умови такої угоди.

Напередодні у Варшаві наголосили, що не відмовляються від передачі літаків, однак у разі затягування переговорів можуть розглянути інші варіанти. Польща розраховує на співпрацю з Україною у сфері безпілотних технологій.

Одеса авіакатастрофа МіГ-29 Повітряні Сили ЗСУ
Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Автор:
Яна Катасонова
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