В Одесской области пропал истребитель МиГ-29: пилот катапультировался

МиГ-29 Военно-воздушных сил ВСУ. Фото: Украинский военный портал

Вечером 10 августа 2026 года во время выполнения боевой задачи в Одесской области был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Пилоту удалось успешно катапультироваться.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передают Новини.LIVE.

Авиакатастрофа МиГ-29 в Одесской области

Как отметили в Воздушных Силах, летчик выполнял задачу по уничтожению воздушных целей противника.

По предварительным данным, во время запуска авиационной ракеты произошла нештатная ситуация, в результате которой самолет загорелся. Пилот потерял управление истребителем, однако до последнего пытался спасти машину.

Летчик успешно катапультировался. Его эвакуировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

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Причины и обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВСУ в Facebook





Как мы ранее сообщали, Украина предложила Польше обменять истребители МиГ-29 на беспилотники. Киев уже передал польской стороне конкретные условия такой сделки.

Накануне в Варшаве подчеркнули, что не отказываются от передачи самолетов, однако в случае затягивания переговоров могут рассмотреть другие варианты. Польша рассчитывает на сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий.