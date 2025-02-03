Ситуація на дорогах Одеси через погодні умови

Снігоочісна техніка на дорогах. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку інфраструктури

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

На дорогах Одеської області проїзд транспорту забезпечено. Спеціальна техніка працює з ночі, тому завалів снігу немає. Під час виїзду на трасу водіїв просять враховувати погодні умови.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Сьогодні зранку було чимало заторів, через те що покриття доріг мокре. Але проїзд трасами загального користування та державного значення комунальникам вдалося забезпечити. Підрядні організації та працівники Служби відновлення забезпечені необхідною технікою, знаходяться на постійному патрулюванні та обробляють асфальт протиожеледними матеріалами. Також цілодобово працює аналітично-моніторинговий центр, що слідкує за ситуацією на дорогах та оперативно реагує.

Погодні умови

Сьогодні в місті температура повітря коливається від 0°С до +5°С. Спостерігається мокрий сніг та південно-східний вітер 1-3 м/с, пориви до 6 м/с. Тому комунальники просять враховувати погодні умови та бути особливо уважними за кермом:

не перевищувати швидкість,

користуватися пасками безпеки

дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те що в Одесі витратять 100 мільйонів на тротуари та дороги. А також про причини зупинки будівництва дороги Миколаїв-Одеса.

