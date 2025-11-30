Скільки церков не ПЦУ на Одещині — у якій юрисдикції

Жінка запалює свічку в церкві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області нараховується 416 церков, пов’язаних із московським патріархатом. Найгустіше вони розташовані в Одесі та навколишніх громадах.

Про це свідчать дані інтерактивної карти аналітичної платформи Опендатабот.

Дані про церкви на Одещині. Фото: скриншот з карти

Одеса та передмістя лідирують за кількістю церков МП

У самій Одесі налічується 134 храми — це найбільший показник по області. Значна кількість релігійних споруд знаходиться і в громадах, що безпосередньо межують із містом. На півдні області розташовано ще близько 90 церков. Чим далі на північ, тим менша щільність: там нараховують 81 храм МП.

Захід Одещини та інші громади

У західних районах Одещини позначено 39 церков, що працюють у складі місцевих громад. Ще 47 храмів розташовані окремими точками по області.

Юрисдикція храмів: від МП до переходу в ПЦУ

Статус підпорядкування цих церков різниться. Частина з них відкрито декларує належність до УПЦ московського патріархату. Деякі мають цей статус на підставі рішень Мін’юсту. Є храми, що не вказують юрисдикцію взагалі, а частина громад уже офіційно перейшла до Православної церкви України. Це створює строкату релігійну карту області, де процеси деколонізації та зміни церковної підпорядкованості тривають.

Нагадаємо, сьогодні українці святкують особливу дату — День Андрія Первозванного.