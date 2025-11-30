Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине сотни церквей не принадлежат к ПЦУ — где больше всего

На Одесчине сотни церквей не принадлежат к ПЦУ — где больше всего

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 14:10
Сколько церквей не ПЦУ в Одесской области - в какой юрисдикции
Женщина зажигает свечу в церкви. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области насчитывается 416 церквей, связанных с московским патриархатом. Чаще всего они расположены в Одессе и окрестных общинах.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты аналитической платформы Опендатабот.

Реклама
Читайте также:
На Одещині сотні церков не належать до ПЦУ — де найбільше - фото 1
Данные о церквях в Одесской области. Фото: скриншот с карты

Одесса и пригороды лидируют по количеству церквей МП

В самой Одессе насчитывается 134 храма — это самый большой показатель по области. Значительное количество религиозных сооружений находится и в общинах, непосредственно граничащих с городом. На юге области расположено еще около 90 церквей. Чем дальше на север, тем меньше плотность: там насчитывается 81 храм МП.

Запад Одесской области и другие общины

В западных районах Одесской области обозначено 39 церквей, работающих в составе местных общин. Еще 47 храмов расположены отдельными точками по области.

Юрисдикция храмов: от МП до перехода в ПЦУ

Статус подчинения этих церквей различается. Часть из них открыто декларирует принадлежность к УПЦ московского патриархата. Некоторые имеют этот статус на основании решений Минюста. Есть храмы, которые не указывают юрисдикцию вообще, а часть общин уже официально перешла в Православную церковь Украины. Это создает пеструю религиозную карту области, где процессы деколонизации и изменения церковной подчиненности продолжаются.

Напомним, сегодня украинцы празднуют особую дату — День Андрея Первозванного. Также мы писали, какие даты в церковном календаре нельзя пропустить в декабре.

Одесса церковь Одесская область ПЦУ храмы Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации