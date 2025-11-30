Сколько церквей не ПЦУ в Одесской области - в какой юрисдикции

Женщина зажигает свечу в церкви. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области насчитывается 416 церквей, связанных с московским патриархатом. Чаще всего они расположены в Одессе и окрестных общинах.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты аналитической платформы Опендатабот.

Одесса и пригороды лидируют по количеству церквей МП

В самой Одессе насчитывается 134 храма — это самый большой показатель по области. Значительное количество религиозных сооружений находится и в общинах, непосредственно граничащих с городом. На юге области расположено еще около 90 церквей. Чем дальше на север, тем меньше плотность: там насчитывается 81 храм МП.

Запад Одесской области и другие общины

В западных районах Одесской области обозначено 39 церквей, работающих в составе местных общин. Еще 47 храмов расположены отдельными точками по области.

Юрисдикция храмов: от МП до перехода в ПЦУ

Статус подчинения этих церквей различается. Часть из них открыто декларирует принадлежность к УПЦ московского патриархата. Некоторые имеют этот статус на основании решений Минюста. Есть храмы, которые не указывают юрисдикцию вообще, а часть общин уже официально перешла в Православную церковь Украины. Это создает пеструю религиозную карту области, где процессы деколонизации и изменения церковной подчиненности продолжаются.

