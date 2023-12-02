На Одещині спостерігається зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію — деталі

Жінка здає кров. Фото: УНІАН

На Одещині захворюваність на ВІЛ-інфекцію зменшилась вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Щодо самої Одеси, то у місті зареєстровано 882 нових випадки.

Про це повідомили Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

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"За дев'ять місяців 2023 року захворюваність на ВІЛ-інфекцію зменшилась вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2022 року, складаючи 1549 випадків. Проте, в м. Одеса зафіксовано 882 нових випадки, індикатор якого становить 88,2 на 100 тис. населення", — наголосили у департаменті.

Однак, фахівці наголошують, що показники із захворюваності на СНІД в Одеській області майже втричі перевищують національні. Найбільш поширена інфекція в Одеському районі, Березівському, Роздільнянському, Подільському, Білгород-Дністровському, Ізмаїльському, а найнижчий показник — в Болградському районі.

"Під медичним наглядом з приводу ВІЛ-інфекції в закладах служби СНІДу Одеської області перебуває 27 102 особи. З них з підтвердженим діагнозом на СНІД 8 870 осіб", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні близько чверті мільйона ВІЛ-інфікованих людей. Про цю хворобу існує багато міфів та страхів, однак здебільшого люди з ВІЛ-інфекцією проживають довге та здорове життя, за умови вчасного виявлення вірусу.