Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині спостерігається зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію — деталі arrow

На Одещині спостерігається зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію — деталі

2 грудня 2023 16:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині спостерігається зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію — деталі
Жінка здає кров. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині захворюваність на ВІЛ-інфекцію зменшилась вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Щодо самої Одеси, то у місті зареєстровано 882 нових випадки. 

Про це повідомили Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

Читайте також:

"За дев'ять місяців 2023 року захворюваність на ВІЛ-інфекцію зменшилась вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2022 року, складаючи 1549 випадків. Проте, в м. Одеса зафіксовано 882 нових випадки, індикатор якого становить 88,2 на 100 тис. населення", — наголосили у департаменті. 

Однак, фахівці наголошують, що показники із захворюваності на СНІД в Одеській області майже втричі перевищують національні. Найбільш поширена інфекція в Одеському районі, Березівському, Роздільнянському, Подільському, Білгород-Дністровському, Ізмаїльському, а найнижчий показник — в Болградському районі.

"Під медичним наглядом з приводу ВІЛ-інфекції в закладах служби СНІДу Одеської області перебуває 27 102 особи.  З них з підтвердженим діагнозом на СНІД  8 870 осіб", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні близько чверті мільйона ВІЛ-інфікованих людей. Про цю хворобу існує багато міфів та страхів, однак здебільшого люди з ВІЛ-інфекцією проживають довге та здорове життя, за умови вчасного виявлення вірусу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі