В Одесской области наблюдается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией — детали

Женщина сдает кровь. Фото: УНИАН

В Одесской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается самой Одессы, то в городе зарегистрировано 882 новых случая.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации .

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"За девять месяцев 2023 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 1549 случаев. Однако, в г. Одесса зафиксировано 882 новых случая, индикатор которого составляет 88,2 на 100 тыс. населения", — отметили в департаменте.

Однако специалисты отмечают, что показатели заболеваемости СПИДом в Одесской области почти втрое превышают национальные. Наиболее распространена инфекция в Одесском районе, Березовском, Раздельнянском, Подольском, Белгород-Днестровском, Измаильском, а самый низкий показатель – в Болградском районе.

"Под контролем по поводу ВИЧ-инфекции в учреждениях службы СПИДа Одесской области находятся 27 102 человека. Из них с подтвержденным диагнозом на СПИД 8 870 человек" , — говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшний день в Украине около четверти миллиона ВИЧ-инфицированных людей. Об этой болезни существует много мифов и страхов, однако в большинстве своем люди с ВИЧ-инфекцией проживают долгую и здоровую жизнь, при условии своевременного обнаружения вируса.