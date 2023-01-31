На Одещині стартував конкурс "Учитель року": скільки претендентів на перемогу
"Учитель року-2023" стартував в Одеській області. Наразі у першому етапі конкурсу вирішили взяти участь понад 100 педагогів.
Про це повідомляє Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.
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Змагання проводять у номінаціях: "Захист України", "Основи здоров’я", "Початкова освіта", та "Фізична культура".
"Варто відзначити, що минулорічний конкурс позначився для нашого регіону вагомими здобутками: у трьох номінаціях всеукраїнського етапу одразу три вчителі з нашої області стали переможцями", — йдеться в повідомленні.
Наразі серед конкурсантів найбільше — 62 вчителі з початкових класів. Найактивніші з Татарбунарської, Балтської, Білгород-Дністровської, Саф’янівської громад.Також є й претенденти з Одеси.
Роботи конкурсантів та їхні творчі здобутки оцінюватиме журі, до складу якого увійшли викладачі та методисти Одеської академії неперервної освіти, науковці закладів вищої освіти Одеської області, представники органів управління освітою районних, міських рад, територіальних громад, керівники та вчителі закладів загальної середньої освіти області, переможці конкурсу "Учитель року" попередніх років.
Нагадаємо, у 2022 році Одещина має одразу трьох переможців у Всеукраїнському конкурсі "Учитель року-2022". Попри все, на "освітньому фронті" кожен педагог продемонстрував високий рівень професіоналізму.
Переможці:
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в номінації "Правознавство" вчителем року став В’ячеслав Майорський, вчитель історії Чорноморського економіко-правового ліцею №1;
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в номінації "Мистецтво" — учитель музичного мистецтва Одеського ліцею №9 Максим Трубніков;
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в номінації "Інформатика" нагороду отримала вчителька інформатики опорного закладу освіти "Болградський ліцей" Ольга Пашкевич.