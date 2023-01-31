В Одесской области стартовал конкурс "Учитель года": сколько претендентов на победу

Больше всего учителей из начальных классов

"Учитель года-2023" стартовал в Одесской области. В первом этапе конкурса решили принять участие более 100 педагогов.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Одесской облгосадминистрации.

Соревнования проходят в номинациях: "Защита Украины", "Основы здоровья", "Начальное образование" и "Физическая культура".

"Стоит отметить, что прошлогодний конкурс отметился для нашего региона весомыми достижениями: в трех номинациях всеукраинского этапа сразу три учителя из нашей области стали победителями", — говорится в сообщении.

Среди конкурсантов больше всего — 62 учителя из начальных классов. Самые активные из Татарбунарской, Балтской, Белгород-Днестровской, Сафьяновской громад. Также есть и претенденты из Одессы.

Работы конкурсантов и их творческие достижения будет оценивать жюри, в состав которого вошли преподаватели и методисты Одесской академии непрерывного образования, ученые высшего образования Одесской области, представители органов управления образованием районных, городских советов, территориальных общин, руководители и учителя заведений общего среднего образования области, победители конкурса "Учитель года" прошлых лет.

Напомним, в 2022 году Одесчина имеет сразу трех победителей во Всеукраинском конкурсе "Учитель года-2022". Несмотря на все, на "образовательном фронте" каждый педагог продемонстрировал высокий уровень профессионализма.

Победители: