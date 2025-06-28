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Головна Одеса На Одещині судили бойового медика — не з'явився по повістці в ТЦК

На Одещині судили бойового медика — не з'явився по повістці в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 01:03
Суд Одещині визнав винним бойового медика, який не хотів служити в ЗСУ
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com
Ключові моменти Деталі справи Що вирішив суд

На Одещині відбувся суд над бойовим медиком. Він відмовився йти до ЗСУ після отримання повістки від ТЦК.

Про результат суду йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, мешканець Одещини отримав повістку про мобілізацію, але неявкою до місця призначення вчинив ухилення від виконання військового обов'язку.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав свою провину. Він пояснив свої дії необхідністю доглядати за хворою матір'ю та психологічним станом після її смерті. Після проходження повторної військово-лікарської комісії, яка визнала його обмежено придатним до військової служби, чоловік був мобілізований у травні 2025 року і нині виконує обов'язки бойового медика.

Що вирішив суд

Суд, проаналізувавши всі матеріали справи, визнав обвинуваченого винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді одного року іспитового терміну.

Раніше ми повідомляли, що у Рівному чоловіка визнали винним у перешкоджанні роботі ТЦК. Обвинувачений повідомляв у Telegram-спільноті про пересування військових.

А у Києві відбувся суд над рятувальником ДСНС, який відмовлявся від служби під час війни. Він подав рапорт про звільнення.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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