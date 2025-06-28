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Главная Одесса На Одещине судили боевого медика — не явился по повестке в ТЦК

На Одещине судили боевого медика — не явился по повестке в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 01:03
Суд Одесской области признал виновным боевого медика, который не хотел служить в ВСУ
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com
Ключові моменти Детали дела Что решил суд

В Одесской области состоялся суд над боевым медиком. Он отказался идти в ВСУ после получения повестки от ТЦК.

О результате суда говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось на суде, житель Одесской области получил повестку о мобилизации, но неявкой к месту назначения совершил уклонение от выполнения воинского долга.

Во время рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину. Он объяснил свои действия необходимостью ухаживать за больной матерью и психологическим состоянием после ее смерти. После прохождения повторной военно-врачебной комиссии, которая признала его ограниченно годным к военной службе, мужчина был мобилизован в мае 2025 года и сейчас выполняет обязанности боевого медика.

Что решил суд

Суд, проанализировав все материалы дела, признал обвиняемого виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде одного года испытательного срока.

Ранее мы сообщали, что в Ровно мужчину признали виновным в препятствовании работе ТЦК. Обвиняемый сообщал в Telegram-сообществе о передвижении военных.

А в Киеве состоялся суд над спасателем ГСЧС, который отказывался от службы во время войны. Он подал рапорт об увольнении.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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