Суд Одесской области признал виновным боевого медика, который не хотел служить в ВСУ

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Одесской области состоялся суд над боевым медиком. Он отказался идти в ВСУ после получения повестки от ТЦК.

О результате суда говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось на суде, житель Одесской области получил повестку о мобилизации, но неявкой к месту назначения совершил уклонение от выполнения воинского долга.

Во время рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину. Он объяснил свои действия необходимостью ухаживать за больной матерью и психологическим состоянием после ее смерти. После прохождения повторной военно-врачебной комиссии, которая признала его ограниченно годным к военной службе, мужчина был мобилизован в мае 2025 года и сейчас выполняет обязанности боевого медика.

Что решил суд

Суд, проанализировав все материалы дела, признал обвиняемого виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде одного года испытательного срока.

Ранее мы сообщали, что в Ровно мужчину признали виновным в препятствовании работе ТЦК. Обвиняемый сообщал в Telegram-сообществе о передвижении военных.

А в Киеве состоялся суд над спасателем ГСЧС, который отказывался от службы во время войны. Он подал рапорт об увольнении.