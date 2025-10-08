Відео
Україна
На Одещині в одному з дворів пролунав вибух — деталі

На Одещині в одному з дворів пролунав вибух — деталі

Дата публікації: 8 жовтня 2025 10:25
Вибух у Рені — поліція розслідує нічний інцидент
Правоохоронець на місці вибуху. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Увечері 7 жовтня на подвір’ї приватного будинку в Рені стався вибух. Власник почув гучний звук і викликав поліцію. На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Що сталося

Що сталося

Вчора, близько 22:00 невідома особа кинула у двір 63-річного жителя Рені вибуховий предмет, який здетонував. Унаслідок цього уламками було пошкоджено автомобіль господаря. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Експерти оглянули місце події та зібрали уламки для дослідження. Слідчі відкрили два кримінальні провадження — за статтями про хуліганство та незаконне поводження зі зброєю й вибуховими речовинами. Поліція шукає людину, причетну до вибуху, та перевіряє можливі мотиви події.

На Одещині пролунав вибух
Пошкоджене через вибух авто. Фото: головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що партизани підірвали колію у Ленінградській області. Також ми писали, у Харкові судили чоловіка, який "замінував" метро.

Одеса вибух Одеська область Кримінал Новини Одеси Вибухотехнічна служба
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
