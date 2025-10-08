Взрыв в Рени - полиция расследует ночной инцидент

Правоохранитель на месте взрыва. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Вечером 7 октября во дворе частного дома в Рени произошел взрыв. Владелец услышал громкий звук и вызвал полицию. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Что произошло

Вчера, около 22:00 неизвестный бросил во двор 63-летнего жителя Рени взрывной предмет, который сдетонировал. В результате обломками был поврежден автомобиль хозяина. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Эксперты осмотрели место происшествия и собрали обломки для исследования. Следователи открыли два уголовных производства — по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами. Полиция ищет человека, причастного к взрыву, и проверяет возможные мотивы происшествия.

Поврежденное из-за взрыва авто. Фото: главное управление Нацполиции Одесской области

