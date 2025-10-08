Видео
В Одесской области в одном из дворов прогремел взрыв — детали

В Одесской области в одном из дворов прогремел взрыв — детали

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 10:25
Взрыв в Рени - полиция расследует ночной инцидент
Правоохранитель на месте взрыва. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Вечером 7 октября во дворе частного дома в Рени произошел взрыв. Владелец услышал громкий звук и вызвал полицию. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Что произошло

Вчера, около 22:00 неизвестный бросил во двор 63-летнего жителя Рени взрывной предмет, который сдетонировал. В результате обломками был поврежден автомобиль хозяина. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Эксперты осмотрели место происшествия и собрали обломки для исследования. Следователи открыли два уголовных производства — по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами. Полиция ищет человека, причастного к взрыву, и проверяет возможные мотивы происшествия.

На Одещині пролунав вибух
Поврежденное из-за взрыва авто. Фото: главное управление Нацполиции Одесской области

Напомним, мы сообщали, что партизаны взорвали рельсы в Ленинградской области. Также мы писали, в Харькове судили мужчину, который "заминировал" метро.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
