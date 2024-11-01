На Одещині фури забиратимуть до ЗСУ

Вантажівка на ваговому контролі. Фото: autoconsulting.ua

Військові просять додатково мобілізувати до ЗСУ великовантажний транспорт. Йдеться про ті фури, які порушують правила дорожного руху.

Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїльської районної державної адміністрації.

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Що мобілізують

Прохання військових обговорювали на нараді під головуванням заступника начальника Одеської ОВА Сергія Кропиви. Обговорювали питання мобілізації вантажівок, які перевищують вагові параметри без оформлення відповідного дозволу та внесення плати за проїзд.

"За підсумками наради були надані відповідні доручення військовим адміністраціям та ТЦК та СП щодо опрацювання списку порушників, що наданий Державною службою України з безпеки на транспорті, та підготовки часткових нарядів для вилучення транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

Мобілізація автівок

Закон дозволяє вилучення транспортних засобів на користь ЗСУ. Втім, вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб. Переліку таких машин не існує, але здебільшого йдеться про вантажівки, спецтехніку (у тому числі сільськогосподарську), позашляховики. Не можна мобілізувати автівки у власників:

для яких водіння основне джерело прибутку;

з інвалідністю І чи ІІ групи;

батьків дитини з такою інвалідністю.

Рішення про вилучення авто має видати місцева адміністрація.

Докладніше про те, у кого вилучатимуть автівки, читайте у нашому матеріалі. Також ми розповідали, як отримати компенсацію за пошкодження мобілізованого транспорту.