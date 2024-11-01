В Одесской области фуры будут забирать в ВСУ

Грузовик на весовом контроле. Фото: autoconsulting.ua

Военные просят дополнительно мобилизовать в ВСУ большегрузный транспорт. Речь идет о тех фурах, которые нарушают правила дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской районной государственной администрации.

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Что мобилизуют

Просьбы военных обсуждали на совещании под председательством заместителя начальника Одесской ОВО Сергея Крапивы. Обсуждались вопросы мобилизации грузовиков, превышающих весовые параметры без оформления соответствующего разрешения и внесения платы за проезд.

"По итогам совещания были предоставлены соответствующие поручения военным администрациям и ТЦК и СП по обработке списка нарушителей, предоставленного Государственной службой Украины по безопасности на транспорте, и подготовки частичных нарядов для изъятия транспортных средств", — говорится в сообщении.

Мобилизация автомобилей

Закон разрешает изъятие транспортных средств в пользу ВСУ. Впрочем, изъять могут только транспорт, подходящий для военных нужд. Перечня таких машин не существует, но в основном речь идет о грузовиках, спецтехнике (в том числе сельскохозяйственной), внедорожниках. Нельзя мобилизовать авто у владельцев:

для которых вождение является основным источником прибыли;

с инвалидностью I или II группы;

родителей ребенка с такой инвалидностью.

Решение об изъятии авто должно выдать местная администрация.

Подробнее о том, у кого будут изымать автомобили, читайте в нашем материале. Также мы рассказывали, как получить компенсацию за повреждение мобилизованного транспорта.