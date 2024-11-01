В Одесской области фуры будут забирать в ВСУ

На Одесчине грузовики будут забирать для армии — кого коснется
Военные просят дополнительно мобилизовать в ВСУ большегрузный транспорт. Речь идет о тех фурах, которые нарушают правила дорожного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской районной государственной администрации.
Что мобилизуют
Просьбы военных обсуждали на совещании под председательством заместителя начальника Одесской ОВО Сергея Крапивы. Обсуждались вопросы мобилизации грузовиков, превышающих весовые параметры без оформления соответствующего разрешения и внесения платы за проезд.
"По итогам совещания были предоставлены соответствующие поручения военным администрациям и ТЦК и СП по обработке списка нарушителей, предоставленного Государственной службой Украины по безопасности на транспорте, и подготовки частичных нарядов для изъятия транспортных средств", — говорится в сообщении.
Мобилизация автомобилей
Закон разрешает изъятие транспортных средств в пользу ВСУ. Впрочем, изъять могут только транспорт, подходящий для военных нужд. Перечня таких машин не существует, но в основном речь идет о грузовиках, спецтехнике (в том числе сельскохозяйственной), внедорожниках. Нельзя мобилизовать авто у владельцев:
- для которых вождение является основным источником прибыли;
- с инвалидностью I или II группы;
- родителей ребенка с такой инвалидностью.
Решение об изъятии авто должно выдать местная администрация.
Подробнее о том, у кого будут изымать автомобили, читайте в нашем материале. Также мы рассказывали, как получить компенсацию за повреждение мобилизованного транспорта.
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