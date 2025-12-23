Замах на вбивство брата у Подільському районі на Одещині

Затриманий житель Одещини. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

У Подільському районі сварка між братами закінчилася пострілом. Під час спільної вечері старший брат вистрілив у молодшого з рушниці. Пораненого чоловіка госпіталізували з тяжкими ушкодженнями. Стрільця затримали, йому вже обрали запобіжний захід.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі інциденту

Подія сталася в одному з домоволодінь Подільського району. До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 35-річного чоловіка з вогнепальним пораненням живота та ушкодженням внутрішніх органів. Правоохоронці з’ясували, що постраждалий мешкав разом із 49-річним братом. Під час вечері, де вживали алкоголь, між ними спалахнула сварка, яка переросла у бійку. Після цього старший брат дістав зі схованки рушницю та вистрілив у родича, а потім утік, забравши зброю із собою.

"Швидку" пораненому викликали батьки, які живуть поруч. Вони прийшли до синів після того, як почули галас із подвір’я. У ході розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його.

Що загрожує

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили низку речових доказів, зокрема рушницю, яку чоловік сховав на території обійстя. Затриманому повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За законом чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

